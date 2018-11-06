В Николаеве улицу залило топливом после ДТП с бензовозом (фото) [ Редактировать ]
6 ноября в Николаеве на улице Троицкой у бензовоза после ДТП разгерметизировалась цистерна и топливо вылилось на проезжую часть.
Патрульные, регулирующие движение, остановили большегруз, возле которого наехал на столбик, который пробил ему цистерну. Не заметив случившегося водитель продолжил движение, передает местное издание "Новости-N".
На месте происшествия образовались топливные лужи, растянувшиеся на несколько кварталов, стоит отчетливый запах дизельного топлива.
Правоохранители оградили место аварии в ожидании приезда коммунальных служб. При этом, по словам патрульных, МЧС приехать отказались.
Накануне в Николаеве пассажир роскошной иномарки проломил челюсть полицейскому.
по теме
Иностранный дипломат попал в ДТП в центре Киева (фото)
В центре Киева столкнулись Volkswagen Passat и Mercedes, управляемый дипломатом из Греции
Пьяный киевлянин устроил ДТП и сбежал в лес (видео)
В Киеве водитель на "Таврии" протаранил Daewoo Lanos, после чего скрылся в лесопосадке
Смертельное ДТП в Николаеве: грузовик снес мотоциклиста (видео)
В Николаеве столкнулись мотоциклист на Honda и грузовик Renault, после чего мотоциклист буквально перелетел через всю проезжую часть
Поезд насмерть сбил киевлянина возле Ocean Plaza (видео)
Возле ТЦ Ocean Plaza в Голосеевском районе Киева поезд совершил смертельное ДТП
Полицейский насмерть сбил пенсионера под Одессой
В Одесской области полицейский выехал на "встречку" и насмерть сбил 69-летнего мужчину