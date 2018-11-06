6 ноября в Николаеве на улице Троицкой у бензовоза после ДТП разгерметизировалась цистерна и топливо вылилось на проезжую часть.

Патрульные, регулирующие движение, остановили большегруз, возле которого наехал на столбик, который пробил ему цистерну. Не заметив случившегося водитель продолжил движение, передает местное издание "Новости-N".

На месте происшествия образовались топливные лужи, растянувшиеся на несколько кварталов, стоит отчетливый запах дизельного топлива.

Правоохранители оградили место аварии в ожидании приезда коммунальных служб. При этом, по словам патрульных, МЧС приехать отказались.

Накануне в Николаеве пассажир роскошной иномарки проломил челюсть полицейскому.