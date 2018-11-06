До подій на фронті. 14 разів бойовики обстрілювали позиції українського війська на Донбасі. Втрат серед наших захисників немає, поранених також. Найактивнішим ворог був на Маріупольському напрямку - там окупанти били з потужних мінометів біля Павлополя. Неспокійно останнім часом на ділянці Мар'янка-Красногорівка. Противник уникає відкритих бойових зіткнень, але усіляко намагається провокувати нестабільність. Репортаж Геннадія Вівденка.

Цю ділянку дороги треба пробігати дуже швидко. З того боку турбував буквально вчора ворожий снайпер. Тому треба бігти дуже швидко. Прискорюватись.

Снайпери, найімовірніше, із регулярних російських військ, працюють так званими "двійками". За тактикою: один стріляє, а коли хтось із бійців підіймається з траншеї на подавлення снайперського вогню, то стає мішенню для другого ворожого снайпера.

"Работает по нам снайпер. 12 і семь прием. Принял. В укрытие и наблюдаем".

Далі снайперський вогонь прикривають із кулеметів. Коли ж черговий ворожий задум розгадано, бійці ЗСУ подавляють противника із стрілецької зброї. Уже не сила терпіти. Надходить наказ командування.

"Это кирпичный завод. Где-то здесь находится. Их типа коректировшик, наблюдатель как-то, так снайпер бьет ниже завода".

"С 10 до 14 години. Періодично прилітало по нас вчора. Да снайпер постійно", - розповідає Сергій, військовослужбовець ЗСУ.

"Ми копаємо наші окопи для того, щоб було вільно пересуватись. Противник бачить це, обстрілює з АГСу постійно місце, де ми проводимо свої інженерні роботи", - говорить Олег Сидоренко, прес-офіцер командування окремої механізованої бригади.

Зокрема окупанти так провокують у присутності груп журналістів з тієї сторони. Нібито агресивні дії об'єднаних сил ЗСУ.

"Зараз вони виходять ДРГ групами, але не такими великими для прориву, а більш для провокацій. Траншеї, які вони більш людського зросту, з метою провокативного вогню. Тримають автомати над головою аби ми відкрили по них вогонь", - говорить Олег Сидоренко, прес-офіцер командування окремої механізованої бригади.

Виходити з позицій на лінії визволення України в районі Мар'їнки-Красногорівки доводиться обережно та не гаючи часу.