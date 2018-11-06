Думки про екологічний стан питали і в містян

Найбільш забруднене місто Європи - македонське Тетово. Про це свідчить цьогорічний рейтинг, складений глобальною базою Numbeo. На другому місці опинився італійський Неаполь, а на третьому - столиця Македонії Скоп'є.

Київ теж є у переліку - у нього 10-та позиція. Крім того, Харків та Львів посідають 30-е та 31-е місця.

Під час складання списку враховували якість повітря та води, рівень шуму, кількість зелених зон у містах та ситуацію із вивезенням сміття. Думки про екологічний стан питали і в містян.