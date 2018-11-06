Глава МВФ порівняла сьогодення з періодом перед Першою світовою [ Редактировать ]
Нинішня ситуація у світі схожа на ту, яка передувала Першій світовій війні. Так вважає голова МВФ Крістін Лагард. Про це вона написала у блозі на сайті фонду.
На думку Лагард, і тоді, і зараз зростає нерівність між людьми, а вигоду від технічного прогресу та глобалізації розподіляють нерівномірно. Як наслідок новітні технології почали затосовувати для вбивств та руйнувань. Тому очільниця МФВ закликала світ до співпраці у різних сферах: від фінансової до екологічної.
У неділю в Європі святкуватимуть 100-річчя від закінчення Першої світової війни.
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