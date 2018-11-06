Жіноча збірна України з боксу сьогодні відлітає до Індії на Чемпіонат світу. В Нью-Делі зберуться команди із понад сімдесяти країн. Напередодні наші дівчата провели серію відкритих спарингів. Поліна Спасенко продовжить.

Удар за ударом українка Тетяна Коб відточує боксерську стратегію. Уже за тиждень вона зійдеться у двобої із суперницями з різних країн на Чемпіонаті світу в Індії.

"Буває так, що ти входиш в ринг і ти цього суперника взагалі не знаєш, як він працює. Тому перший раунд ти з тренером ідеш, як то кажуть в розвідку. Потрібно думати прям як в шахматах", - говорить Тетяна Коб, учасниця жіночої збірної України з боксу.

Тетяна - одна з тих, на кого тренери покладають найбільші надії. Та зазначають, шанси на медаль є у кожної з дівчат. У Нью-Делі Україну представлять десять наших спортсменок.

"Мы в начале года еще определили состав по итогам чемпионата Украины. Было несколько весовых категорий, где были спорные моменты. Мы провели отборочные бои перед чемпионатом Европы. Такой же состав остается на Чемпионат мира", - говорить Сергій Гордієнко, головний тренер жіночої збірної України з боксу.

"Есть у нас призеры, значит будут чемпионы. Без медалей мы не приедем", - говорить Володимир Продивус, президент Федерації боксу України.

Ще одна зірка української збірної - 23-річна Марія Боруца.

Влітку на чемпіонаті Європи в Болгарії дівчина виборола срібло. Зараз налаштована перевершити цей результат. У боксі Марія вісім років. Цей суворий вид спорту обрала попри материнські заборони.

"Пришла я в 15. Хотела раньше прийти - мама не пускала, говорит "это не женский вид спорта, там тебе все поотбивают, нельзя". Но убежала со школы с уроков и записалась", - розповідає Марія Боруца, учасниця жіночої збірної України з боксу.

Одна з найдосвідченіших спортсменок у збірній - Марія Бадуліна. На чемпіонаті світу їй теж пророкують медаль. Поза рингом же Марія мама двох дочок.

"Мама - это есть мама, и дети особенно две девочки тянутся. И этот год такой насыщенный - Чемпионат Европы и Чемпионат мира сейчас. Старшая говорит, просит бога, чтобы маме помог, чтоб она победила", - говорить Марія Бадуліна, учасниця жіночої збірної України з боксу.

У Чемпіонаті світу в Індії боротимуться команди із понад сімдесяти країн. Найсильнішими збірними вважаються команди США, Росії та Казахстану. Хто саме стане суперницями українок - визначать жеребкуванням напередодні змагань.

Уже завтра українські спортсменки прибудуть до індійської століці. Потім у них буде тиждень, на те, щоб звикнути до тропічного клімату. А 15-го листопада відбудуться перші бої.