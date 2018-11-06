Больше всего голосов от избирателей, которые еще не определились, отойдут Вакарчуку, Рабиновичу и Зеленскому. Гриценко, Ляшко и Садовый - аутсайдеры предстоящей гонки. Об этом говорится в социологическом исследовании, опубликованном изданием Eutoday.net со ссылкой на международный исследовательский центр BURI-Украина (The Belgium-Ukraine Research Institute).

По результатам исследования, проведенного в конце октября, наиболее вероятными кандидатами на победу в президентских выборах является лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко (14,0%), действующий Президент Украины Петр Порошенко (12,7%) и лидер партии "За життя" Вадим Рабинович (11,7%). Другие кандидаты получат меньшую поддержку избирателей: Святослав Вакарчук и Юрий Бойко - по 11,2%, Владимир Зеленский - 10,3%.

Анатолий Гриценко постепенно теряет симпатии избирателей - за него проголосовали бы лишь 8,7%. Хотя, согласно результатам исследования, проведенного в феврале 2018 Киевским международным институтом социологии, на президентских выборах готовы были голосовать за Гриценко 12,5% опрошенных. Рейтинг политика снижается из-за ряда скандалов и резкой публичной полемики Гриценко. Также в сентябре стало известно о конфликте Гриценко с "Самопомиччю". А в августе политик поссорился с "Рухом новых сил" Михо Саакашвили, и партией бывшего главы СБУ Валентина Наливайченко "Справедливость".

Довольно неутешительны также и предвыборные рейтинги Олега Ляшко - возможным победителем его считают только - 6,8%. А рейтинг Андрея Садового, по мнению социологов, вообще критический - 1,8%. Шансы у этих политиков пробиться во второй тур - практически нереальны.

Об этом говорится в социологическом исследовании, опубликованном изданием Eutoday.net со ссылкой на международный исследовательский центр BURI-Украина (The Belgium-Ukraine Research Institute).