Расследование убийства Гандзюк подорвано - Луценко [ Редактировать ]
Успешность расследования в раскрытии убийства активистки Екатерины Гандзюк подорвана утечкой информации по одной из 12 версий относительно заказчика, заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко с трибуны Верховной Рады 6 ноября.
Генпрокурор отметил, что выявить заказчика и доказать его вину является высшей квалификацией и серьезной оперативной удачей в любом деле, передает "Лига.net".
"В данном случае до вчерашнего дня я был уверен, что в ближайшее время мы сработаем эффективно. Тем не менее, вчера в ходе пиара на крови, который развернула часть тех, кто хочет всячески опорочить власть, а не помочь результату следствия, одна из версий следствия утекла в средства массовой информации", - сказал он.
По его словам, 12 человек, которые разрабатывались на причастность к заказу убийства, в связи со вчерашней утечкой получили необходимую им информацию.
"Вчерашняя утечка информации по одной из 12 версий заказчика подорвала успешность деятельности следствия", - подчеркнул он.
Также Луценко назвал имена подозреваемых в организации и исполнении нападения на Екатерину Гандзюк.
После окончания выступления в Раде Юрий Луценко заявил, что подает в отставку.
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