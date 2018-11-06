Успешность расследования в раскрытии убийства активистки Екатерины Гандзюк подорвана утечкой информации по одной из 12 версий относительно заказчика, заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко с трибуны Верховной Рады 6 ноября.

Генпрокурор отметил, что выявить заказчика и доказать его вину является высшей квалификацией и серьезной оперативной удачей в любом деле, передает "Лига.net".

"В данном случае до вчерашнего дня я был уверен, что в ближайшее время мы сработаем эффективно. Тем не менее, вчера в ходе пиара на крови, который развернула часть тех, кто хочет всячески опорочить власть, а не помочь результату следствия, одна из версий следствия утекла в средства массовой информации", - сказал он.

По его словам, 12 человек, которые разрабатывались на причастность к заказу убийства, в связи со вчерашней утечкой получили необходимую им информацию.

"Вчерашняя утечка информации по одной из 12 версий заказчика подорвала успешность деятельности следствия", - подчеркнул он.

Также Луценко назвал имена подозреваемых в организации и исполнении нападения на Екатерину Гандзюк.

После окончания выступления в Раде Юрий Луценко заявил, что подает в отставку.