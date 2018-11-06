Оппоблок не будет участвовать в голосованиях, пока не будут снижены тарифы на газ - Юрий Бойко [ Редактировать ]
Фракция "Оппозиционного блока" не будет участвовать в голосованиях, пока не будут снижены тарифы на газ.
Об этом заявил сопредседатель фракции "Оппозиционного блока" Юрий Бойко, комментируя кризисную ситуацию, сложившуюся в Верховной Раде.
Выступая с трибуны парламента, он поздравил украинцев с 75-й годовщиной освобождения Киева от немецко-фашистских захватчиков. Юрий Бойко выразил сожаление по поводу того, что ветераны Великой Отечественной войны подвергаются моральной травле, а также, как, собственно, и абсолютное большинство украинцев, страдают вследствие тяжелой экономической ситуации в стране. Поэтому сегодня вопрос роста тарифов на газ является едва ли не самым актуальным для людей.
"Прежде всего, хочу поздравить всех украинцев и парламент с 75-й годовщиной освобождения Киева от немецко-фашистских захватчиков. 6 ноября 1943 года – это значимое событие в истории украинского народа. Накануне этой даты мы вместе с поисковым отрядом "Днепр-Украина" много лет проводим перезахоронения погибших бойцов советской армии, защищавших столицу Украины. В минувшую субботу на этом мероприятии я встречался с ветеранами, с теми, кто смог приехать. Их осталось немного – 10-12 человек. Им по 90-95 лет. И они меня окружили и просили – защитите нас. Они просят защитить их от моральной травли этой власти, от материальных ограничений, от обнищания. Поднятием тарифов и цен их всех превратили в нищих", - сказал оппозиционный политик.
"Но сегодня в защите нуждаются не только ветераны, а все граждане Украины. Мы настаиваем на необходимости остановить повышение цен на газ и снизить тарифы. Для этого внесем законопроект о рынке газа, содержащий экономически обоснованный уровень максимальной цены на газ для населения. И это будет справедливая цена, которая позволит людям платить за газ, а не сидеть на игле субсидий", - отметил сопредседатель фракции оппозиционеров.
"Я предлагаю народным депутатам, большинство которых, как мы видим, выступают против повышения цен на газ, поддержать данный законопроект. Мы, в свою очередь, будем поддерживать все инициативы, которые позволят прекратить этот тарифный геноцид, несмотря на то, кто их внес", - подчеркнул Юрий Бойко.
по теме
Стоимость газа в Украине не может превышать 5 тысяч гривен за тысячу кубов - Юрий Бойко
Стоимость газа в Украине не может превышать 5 тысяч гривен за тысячу кубов.
Цены на газ: "Оппозиционный блок" готовит новый законопроект
Вопрос цены на газ и коммунальные тарифы должен быть приоритетным для Верховной Рады
Юрій Бойко: Газ для населення не може коштувати дорожче, ніж 5 тисяч гривень
Як в опозиції бачать результати візиту Меркель? Та що почули від канцлера Німеччини під час зустрічі з представниками українських політичних сил? Це теми для розмови з Юрієм Бойком. Лідер "Опозиційного блоку" в гостях у "Подробиць тижня"
Легализация добычи янтаря принесет деньги на социальные выплаты - Бойко
Дополнительные средства для наполнения Госбюджета можно найти, прекратив незаконную добычу янтаря и контрабанду леса
Украина стоит на пороге демографической катастрофы - Сергей Левочкин
В 2019 году официальная численность населения Украины впервые составит менее 42 миллионов человек