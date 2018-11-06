Фракция "Оппозиционного блока" не будет участвовать в голосованиях, пока не будут снижены тарифы на газ.

Об этом заявил сопредседатель фракции "Оппозиционного блока" Юрий Бойко, комментируя кризисную ситуацию, сложившуюся в Верховной Раде.

Выступая с трибуны парламента, он поздравил украинцев с 75-й годовщиной освобождения Киева от немецко-фашистских захватчиков. Юрий Бойко выразил сожаление по поводу того, что ветераны Великой Отечественной войны подвергаются моральной травле, а также, как, собственно, и абсолютное большинство украинцев, страдают вследствие тяжелой экономической ситуации в стране. Поэтому сегодня вопрос роста тарифов на газ является едва ли не самым актуальным для людей.

"Прежде всего, хочу поздравить всех украинцев и парламент с 75-й годовщиной освобождения Киева от немецко-фашистских захватчиков. 6 ноября 1943 года – это значимое событие в истории украинского народа. Накануне этой даты мы вместе с поисковым отрядом "Днепр-Украина" много лет проводим перезахоронения погибших бойцов советской армии, защищавших столицу Украины. В минувшую субботу на этом мероприятии я встречался с ветеранами, с теми, кто смог приехать. Их осталось немного – 10-12 человек. Им по 90-95 лет. И они меня окружили и просили – защитите нас. Они просят защитить их от моральной травли этой власти, от материальных ограничений, от обнищания. Поднятием тарифов и цен их всех превратили в нищих", - сказал оппозиционный политик.

"Но сегодня в защите нуждаются не только ветераны, а все граждане Украины. Мы настаиваем на необходимости остановить повышение цен на газ и снизить тарифы. Для этого внесем законопроект о рынке газа, содержащий экономически обоснованный уровень максимальной цены на газ для населения. И это будет справедливая цена, которая позволит людям платить за газ, а не сидеть на игле субсидий", - отметил сопредседатель фракции оппозиционеров.

"Я предлагаю народным депутатам, большинство которых, как мы видим, выступают против повышения цен на газ, поддержать данный законопроект. Мы, в свою очередь, будем поддерживать все инициативы, которые позволят прекратить этот тарифный геноцид, несмотря на то, кто их внес", - подчеркнул Юрий Бойко.