В Киеве огромная яма появилась возле ж/д вокзала [ Редактировать ]
В Киеве возле здания Центрального железнодорожного вокзала образовалась огромная яма на дороге. Сообщается, что яме уже около недели, но работники дорожных служб так и не добрались до места обвала асфальта. Об этом сообщает "Сегодня".
"Огромная яма не ограждена, и проходящие мимо толпы людей уже начали бросать туда мусор. Рядом припаркованы автомобили, которые рискуют провалиться под асфальт", - пишет издание.
Работники автодора уже неделю не спешат разбираться с этим вопросом.
Отметим, что непосредственно возле провала проводится набор на экскурсии по городу. Экскурсовод сообщает о достопримечательностях и красоте Киева, что сильно диссонирует с наглядной картиной.
Ранее мы писали о том, что иностранный дипломат попал в ДТП в центре Киева
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