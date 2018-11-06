В Киеве возле здания Центрального железнодорожного вокзала образовалась огромная яма на дороге. Сообщается, что яме уже около недели, но работники дорожных служб так и не добрались до места обвала асфальта. Об этом сообщает "Сегодня".

"Огромная яма не ограждена, и проходящие мимо толпы людей уже начали бросать туда мусор. Рядом припаркованы автомобили, которые рискуют провалиться под асфальт", - пишет издание.

Работники автодора уже неделю не спешат разбираться с этим вопросом.

Отметим, что непосредственно возле провала проводится набор на экскурсии по городу. Экскурсовод сообщает о достопримечательностях и красоте Киева, что сильно диссонирует с наглядной картиной.

Ранее мы писали о том, что иностранный дипломат попал в ДТП в центре Киева