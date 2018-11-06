В России рухнули шесть мостов (фото, видео) [ Редактировать ]
В России за последний месяц рухнули шесть мостов. Это свидетельствует о разрушении инфраструктуры. Об этом сообщает "УНИАН".
9 октября в городе Свободный Амурской области России мост обрушился на главный путь Транссибирской железнодорожной магистрали. Два пролета виадука упали на железнодорожное полотно. По предварительной информации, инцидент произошел, когда по мосту проезжал грузовой автомобиль, водителя которого доставили в больницу. Под виадуком стоял грузовой поезд. Власти города приняли решение демонтировать частично обрушившийся мост.
Фото: 28.mchs.go.ru
Также 9 октября в Дубенском районе Мордовии рухнул мост. Обрушение произошло в результате проезда грузового автомобиля, вес груза которого превышал допустимую норму.
Фото: МЧС
16 октября на объездной трассе во Владивостоке обрушился пешеходный мост. Самосвал задел надземный пешеходный переход. 40-метровая железобетонная конструкция упала на дорогу и полностью парализовала движение транспорта в обоих направлениях.
Фото: ТВЦ
25 октября обрушился 20–метровый участок автодорожного моста через реку Макопсе в Сочи. Из-за этого было прервано автомобильное сообщение на федеральной трассе А-147 Джубга-Сочи.
Фото: facebook.com / Кристина Мруг
26 октября в Приморье под грузовиком и легковыми автомобилями рухнул автомобильный мост.
Ранее мы писали о том, что в российском Ханты-Мансийском автономном округе при обрушении моста два человека погибли и семь получили травмы.
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