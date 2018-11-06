Самые сильные духом знаки зодиака [ Редактировать ]
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Некоторые люди обладают невероятной силой духа. Астрологи утверждают, что многое зависит от знака зодиака, под которым вы родились. Об этом пишет Tv.ua.
Знаки водной стихии:
- Рыбы считаются одним из самых сильных знаков не только своей стихии, но и всего зодиака.
- Скорпион занимает среднюю позицию.
- Рак является самым слабым в водной стихии.
Знаки огненной стихии:
- Стрелец - уверенный в себе и сильный знак зодиака.
- Лев считается золотой серединой
- Овен при всей своей вспыльчивости и желании доказать кому-то свое преимущество не отличается духовной силой. Он часто чувствует себя эмоционально истощенным.
Знаки земляной стихии:
- Козерог занимает первое место по силе воли.
- Дева обладает средними показателями упорства.
- Телец считается слабым, зависимым от окружения, в том числе материальных благ.
Знаки воздушной стихии:
- Водолея следует назвать лидером по силе!
- Весы находятся в середине списка своей стихии.
- Близнецы жаждут общения, справиться с эмоциями наедине с собой им трудно.
Ранее мы писали о том, какие знаки зодиака самые жестокие среди мужчин.
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