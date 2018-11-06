Некоторые люди обладают невероятной силой духа. Астрологи утверждают, что многое зависит от знака зодиака, под которым вы родились. Об этом пишет Tv.ua.

Знаки водной стихии:

Рыбы считаются одним из самых сильных знаков не только своей стихии, но и всего зодиака.

считаются одним из самых сильных знаков не только своей стихии, но и всего зодиака. Скорпион занимает среднюю позицию.

занимает среднюю позицию. Рак является самым слабым в водной стихии.

Знаки огненной стихии:

Стрелец - уверенный в себе и сильный знак зодиака.

уверенный в себе и сильный знак зодиака. Лев считается золотой серединой

считается золотой серединой Овен при всей своей вспыльчивости и желании доказать кому-то свое преимущество не отличается духовной силой. Он часто чувствует себя эмоционально истощенным.

Знаки земляной стихии:

Козерог занимает первое место по силе воли.

занимает первое место по силе воли. Дева обладает средними показателями упорства.

обладает средними показателями упорства. Телец считается слабым, зависимым от окружения, в том числе материальных благ.

Знаки воздушной стихии:

Водолея следует назвать лидером по силе!

следует назвать лидером по силе! Весы находятся в середине списка своей стихии.

находятся в середине списка своей стихии. Близнецы жаждут общения, справиться с эмоциями наедине с собой им трудно.

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