Герцог и герцогиня Кембриджские оскорбили принца Чарльза [ Редактировать ]
Герцог и герцогиня Кембриджские отказались от приглашения провести каникулы с принцем Чарльзом в замке Мей, в Кейтнессе, Шотландия. Причина отказа неизвестна. Принц Гарри и Меган Маркл, наоборот, приняли приглашение и провели неделю с принцем Уэльским в королевском доме летом. Об этом сообщает Express.co.uk
Однако, несмотря на это "оскорбление" со стороны старшего сына, Чарльз описал неделю с Гарри и Меган, как "радостную".
Сообщалось, что члены королевской семьи отправились на прибрежные прогулки. "Я думаю, справедливо отметить, что Меган сплотила Гарри и Чарльза. Принц Чарльз в восторге от новой невестки", - сообщил источник из окружения королевской семьи.
Камилла, герцогиня Корнуолльская, не присутствовала во время его семейного отдыха: "Камиллы там не было, поэтому я думаю, что это встреча с Гарри и Меган стала еще более особенной для Чарльза".
Принц Уэльский очень хорошо ладит с Меган Маркл. Например, он признает, что они оба преодолели семейные трудности и обсуждение это в обществе, так как семья Меган неоднократно критиковала ее до и после свадьбы с принцем Гарри.
Также читайте о том, что здоровье Меган Маркл страдает от замужества
по теме
Мать напоила ребенка "вином" и оказалась под угрозой смерти
В Шотландии после публикации юмористического видео женщина начала получать угрозы смерти
Новолуние 7 ноября: что категорически нельзя делать
7 ноября пройдет новолуние в знаке Скорпиона
Как определить характер по форме губ
Присмотритесь к губам и проверьте, насколько точно они отражают личность обладателя
Новолуние 7 ноября: что ждет каждый знак зодиака
В ноябре новолуние состоится 7 числа и пройдет в знаке Скорпиона
День освобождения Киева 6 ноября: что нужно знать каждому украинцу
Сегодня, 6 ноября, Киев отметит 75-ю годовщину освобождения города от фашистов