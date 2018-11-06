Герцог и герцогиня Кембриджские отказались от приглашения провести каникулы с принцем Чарльзом в замке Мей, в Кейтнессе, Шотландия. Причина отказа неизвестна. Принц Гарри и Меган Маркл, наоборот, приняли приглашение и провели неделю с принцем Уэльским в королевском доме летом. Об этом сообщает Express.co.uk

Однако, несмотря на это "оскорбление" со стороны старшего сына, Чарльз описал неделю с Гарри и Меган, как "радостную".

Сообщалось, что члены королевской семьи отправились на прибрежные прогулки. "Я думаю, справедливо отметить, что Меган сплотила Гарри и Чарльза. Принц Чарльз в восторге от новой невестки", - сообщил источник из окружения королевской семьи.

Камилла, герцогиня Корнуолльская, не присутствовала во время его семейного отдыха: "Камиллы там не было, поэтому я думаю, что это встреча с Гарри и Меган стала еще более особенной для Чарльза".

Принц Уэльский очень хорошо ладит с Меган Маркл. Например, он признает, что они оба преодолели семейные трудности и обсуждение это в обществе, так как семья Меган неоднократно критиковала ее до и после свадьбы с принцем Гарри.

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