75 річницю визволення Києва від нацистів сьогодні відзначають в Україні. Гітлерівська окупація тривала 778 днів. Битва за Київ стала однією з найкривавіших - тоді загинули понад 30 тисяч радянських військових.

До пам'ятної дати в Київському музеї історії України у Другій світовій війні - презентували перший електронний реєстр воїнів, які загинули під час оборони і визволення Києва та поховані в столиці. А історики представили експозицію, присвячену бійцям.

"Наша виставка називається "Незабутий плацдарм". Вона присвячена саме боям у районі Букринського плацдарму. Він став кладовищем десятків тисяч військових. Яким він був, цей плацдарм - героїчним, трагічним, чи це велика була помилка командування. Ми на виставці спробували підібрати матеріали, такі невідомі артефакти, більшість з яких презентується вперше - саме з фондової колекції нашого музею", - розповіла Тетяна Стрихарська, старший науковий співробітник Національного музею України в Другій світовій війні.