Каждая хозяйка знает, о том, что воду не стоит нагревать много раз. Как только вода закипела в чайнике, ее нужно слить в графин. Повторное кипячение совсем не полезно, но причины могут объяснить только ученые и специалисты.

В процессе кипячения меняется структура воды и ее свойства. Тот факт, что кипятить воду повторно нельзя был доказан в ходе экспериментов, пишет pochemy-nelzya.info.

Почему нельзя кипятить воду дважды?

Когда происходит нагревание воды, первый раз умирают все бактерии и вредные вещества. Но когда мы кипятим воду несколько раз подряд, в составе увеличивается количество минеральных солей, концентрация становится большой. Такой раствор может нанести вред вашему здоровью.

В воде содержатся не только минеральные соли и щелочи, в ней есть растворенные атомы других веществ. Вредные для организма вещества из воды либо испаряются, либо оседают на дно, образуя при этом накипь. Плотность жидкости увеличивается.

Чем меньше будет кислорода, тем больше отрицательных составов попадет к нам в питье, а процесс испарения во второй раз кипячения очень активный;

После большого количества кипячений вода станет жесткой. В некоторых источниках мы набираем изначально жесткую воду, сложно представить, что будет если ее еще нагреть;

Почему не рекомендуется употреблять дистиллированную воду?

Дистиллированная вода - это очищенная от каких - либо примесей вещество. Ее используют в медицине, заливают в автомобильные аккумуляторы. Такая вода не предназначена для питья и может нанести вред здоровью из-за нарушения баланса минеральных солей. Но в процессе длительного кипячения мы можем получить почти такой же продукт. Нужно не забывать об этом.

Дистиллят - это абсолютно новое вещество, со свойствами, отличающимися от воды. Однако у ученых нет четкого мнения, можно пить ее или нет. Но не стоит пренебрегать своим здоровьем, если жидкость используют для машин.

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