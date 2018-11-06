Половина українців уже визначилися із сімейними лікарями - як наслідок, зарплати медиків зросли вдвічі. Про це повідомив прем'єр Володимир Гройсман під час наради з представниками профільних відомств.

За офіційними даними, кількість підписаних декларацій сягнула двадцяти одного мільйона. Крім того, у проект держбюджету на наступний рік заклали два мільярди гривень на екстрену медицину, один мільярд - на безкоштовну діагностику і стільки ж - на фінансування програми "Доступні ліки".

"Наступний рік - наступний крок. Це питання аналізів, УЗД, рентгенів і т.д. Люди приходять до лікарні і вимушені за це все платити. Ми зламаємо цю систему.

З 1 липня запрацює нова система. Проте є обов'язкова умова - не займатись самолікуванням. Прийти до сімейного лікаря з яким підписана декларація. Порадитись, які дослідження зробити. Він випише направлення. Ти ідеш у лікарню там все зроблять. І держава за тебе, знов-таки, заплатить. З цього і лікар отримає підвищену зарплату", - заявив Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України.