Сергій Каплін вимагає провести фінансовий аудит Міністерства охорони здоров'я [ Редактировать ]
Перевірити ефективність впровадження медичної реформи - з такою пропозицією на засіданні парламентського комітету з питань охорони здоров'я виступив Сергій Каплін. Нардеп упевнений - профільне міністерство не виконало всіх обіцянок. Він запропонував провести аудит використаних МОЗ-ом коштів. Згадав і про підвищення зарплат медпрацівникам, яке так і не відбулося.
"Реформа не те, що провалена, а навпаки - вона організована для того, щоб "віджати" з державного бюджету десятки мільйонів гривень і кінчити українську націю. Ми повинні вирішити, що буде з долею наших дорогих лікарів. Скажіть будь ласка, де обіцяна надбавка 20% на престижність праці, де збільшення заробітної платні, де перспектива її зростання протягом трьох-п'яти років?", - заявив Сергій Каплін, народний депутат, голова комітету ВРУ з питань соціальної політики.
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