Вірус на експорт. В Ізраїлі - епідемія кору. І є підозри, що хвороба прийшла з України. Поширюється недуга швидко, і влада, аби локалізувати її, вживає термінових заходів. Зафіксовано вже і смертельний випадок. Подробиці розповість Антон Готліб.

Досі так і незрозуміло, хто привіз в Ізраїль кір. За одними даними, єврейські прочани з української Умані, за іншими - нелегали, які в пошуках роботи прибувають з України. Але ситуація більш ніж серйозна, у МОЗ визнали - в країні епідемія, і треба терміново щось робити.

В Ізраїлі до 1977 року вакцинація проти кору всіх громадян була обов'язковою. Після цього випадків захворювання не було, і Міністерство охорони здоров'я дозволило прищеплювати за полегшеною схемою. Зараз усі ці люди - а їх десятки тисяч, - у групі ризику. Крім того, всім, хто виїжджає за кордон, особливо в Україну та держави Східної Європи, теж рекомендовано зробити додаткове щеплення.

Сам по собі кір не такий вже й небезпечний, хоча перебіг хвороби тяжкий, особливо в людей, які мають хронічні захворювання. Небезпечні ускладнення - менінгіт, енцефаліт, перикардит - запалення серцевої сумки. У світі щороку від кору гине більш ніж сто тисяч осіб. В Ізраїлі вже зафіксовано смертельний випадок. Півторарічна дівчинка померла в лікарні Єрусалима.

"Она была не привита, потому что принадлежала к ультра-ортодоксальной группе евреев. И ее родители, и вся эта группа отказываются от прививок по религиозным соображениям. Они считают, что, если выражаться просто "Бог дал, бог взял" и нельзя вмешиваться в божий промысел", - розповів Євген Шустер, сімейний лікар.

МОЗ запроваджує обмеження для невакцинованих. Тепер у дитячих садках і школах можуть перевірити наявність щеплень і, якщо їх немає, - відмовити у відвідуванні. Інакше зупинити епідемію не вдасться. Порівняно з минулим роком кількість хворих збільшилась на тисячу відсотків.

"Запрещение на посещение такими людьми отделений в детских больницах, например, где дети лежат с онкологическими заболеваниями на химиотерапии. Или недоношенные. Там запрещено посещение людьми, которые не могут доказать, что они привиты от кори", - повідомив Євген Шустер, сімейний лікар.

Людина, не щеплена від кору, під час контакту з хворим або переносником - заразиться зі стовідсотковою ймовірністю. Тому зараз страхові компанії терміново перевіряють усіх своїх клієнтів на наявність щеплень. Адже в рідкісних випадках хвороба може викликати серйозне ускладнення, про яке раніше не знали, - ураження головного мозку, що призводить до недоумства.