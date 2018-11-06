Україна представила експозицію на глобальній економічній виставці в Китаї - Мінекономрозвитку [ Редактировать ]
Українська презентація в Піднебесній. Наша країна представила свій стенд на глобальній економічній виставці в Китаї.
Здобутками поділилися понад триста вітчизняних підприємств. За словами міністра економічного розвитку й торгівлі Степана Кубіва - участь у такому заході - це лише перший крок на шляху поглиблення українсько-китайських відносин
"Ми плануємо зробити модернізацію спільних підприємств і виробництво спільних товарів, які цікавлять китайський ринок. Це агро-індустрія, це енергетичне машинобудування і в цілому машинобудування. Разом з тим, велике зацікавлення китайською стороною є питання туризму і обмін. Тому що ріст торгівлі за 9 місяців в порівнянні з минулим роком є 21 відсоток", - наголосив Степан Кубів, перший віце-прем'єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі України.
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