Українська презентація в Піднебесній. Наша країна представила свій стенд на глобальній економічній виставці в Китаї.

Здобутками поділилися понад триста вітчизняних підприємств. За словами міністра економічного розвитку й торгівлі Степана Кубіва - участь у такому заході - це лише перший крок на шляху поглиблення українсько-китайських відносин

"Ми плануємо зробити модернізацію спільних підприємств і виробництво спільних товарів, які цікавлять китайський ринок. Це агро-індустрія, це енергетичне машинобудування і в цілому машинобудування. Разом з тим, велике зацікавлення китайською стороною є питання туризму і обмін. Тому що ріст торгівлі за 9 місяців в порівнянні з минулим роком є 21 відсоток", - наголосив Степан Кубів, перший віце-прем'єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі України.