Сьогодні 75 річниця визволення Києва від нацистів [ Редактировать ]
Сьогодні 75-та річниця визволення Києва від нацистів. Операція стала однією з найкривавіших - загинули понад 30 тисяч радянських військових.
До пам'ятної дати у Національному музеї історії України у Другій світовій війні презентували перший електронний реєстр воїнів, які загинули під час оборони та визволення Києва та поховані у столиці. А історики представили експозицію, присвячену загиблим під час операції бійцям.
"Наша виставка називається "Незабутий плацдарм". Вона присвячена саме боям у районі Букринського плацдарму. Він став кладовищем десятків тисяч військових. Яким він був, цей плацдарм - героїчним, трагічним, чи це велика була помилка командування. Ми на виставці спробували підібрати матеріали, такі невідомі артефакти, більшість з яких презентується вперше - саме з фондової колекції нашого музею", - розповіла Тетяна Стрихарська, старший науковий співробітник Національного музею України в Другій світовій війні.
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