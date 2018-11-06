Досягти миру на Донбасі

Комісію з питань примирення та реінтеграції Донбасу пропонують створити жінки-політики - про це говорили на з'їзді Kyiv Global Summit, який провели у стінах парламенту.

Обговорили подальші кроки з відновлення миру на Донбасі. На базі національної платформи вирішили створити Комісію з цього питання і спеціальну робочу групу.

"Пригласили в наблюдательный совет Национальной платформы Kyiv Global Summit влиятельных мужчин, експертов, чтобы создать ту критическую массу принуждения для принятия решений. Чтобы развернуть сегодня национальную платформу диалога по примирению восстановлению социально-гуманитарных вопросов", - наголосила Наталія Королевська, народний депутат, ініціатор Національної платформи "Жінки за мир".