На засіданні Kyiv Global Summit "Women. Peace. Security" обговорили подальші кроки по відновленню миру на Донбасі [ Редактировать ]
Комісію з питань примирення та реінтеграції Донбасу пропонують створити жінки-політики - про це говорили на з'їзді Kyiv Global Summit, який провели у стінах парламенту.
Обговорили подальші кроки з відновлення миру на Донбасі. На базі національної платформи вирішили створити Комісію з цього питання і спеціальну робочу групу.
"Пригласили в наблюдательный совет Национальной платформы Kyiv Global Summit влиятельных мужчин, експертов, чтобы создать ту критическую массу принуждения для принятия решений. Чтобы развернуть сегодня национальную платформу диалога по примирению восстановлению социально-гуманитарных вопросов", - наголосила Наталія Королевська, народний депутат, ініціатор Національної платформи "Жінки за мир".
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