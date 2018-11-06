Як рятувати немовлят, народжених передчасно, - українським лікарям розкажуть найкращі іноземні фахівці. У Києві триває дводенна наукова конференція проекту "Колиски надії". Про останні досягнення в цій галузі - дізнаємося від Ірини Розової.

Оксана Богданівна - лікар із тридцятирічним стажем, керує відділом інтенсивної терапії в Рівненському перинатальному центрі. Вона приїхала на конференцію, аби дізнатися про останні світові технології в реанімації народжених раніше строку дітей. Лікар розповідає, що вчитися в цій галузі треба завжди, бо потреба в інтенсивній терапії збільшується.

"Зростає кількість передчасних пологів, народжуються маловагові діти і напевно кожний пологовий будинок має бути забезпечений апаратурою, такою, як в перинатальних центрах. Ів першу чергу це є матеріальне забезпечення", - говорить Оксана Новікова, завідуюча відділенням інтенсивної терапії Рівненського обласного перинатального центру.

До міжнародного форуму завітали більш ніж півтори сотні фахівців з усієї країни. Доповідачами виступили науковці з Європи та Америки.

"На цій конференції провідні неонатологи світу діляться досвідом з українськими лікарями в галузі інтенсивної терапії для новонароджених", - говорить Ірина Розова, кореспондент.

Професор Ола Дідрік із Норвегії виступає доповідачем утретє. Цього року він першим розповів про новітні фахові практики охорони дитинства.

"Я прочитаю три лекції, і в першій - розкажу про те, як ми поводимось із дитиною одразу після її народження в пологовому відділенні. Як ми маємо тримати дитину в теплі, коли повинні перерізати пуповину, як проводити огляд дитини тощо"", - розповідає Ола Дідрік Заугстад, професор Університету Осло, Норвегія.

Завдяки всеукраїнському проекту "Колиски надії" Фонду Віктора Пінчука 33 центри на базі державних пологових закладів та дитячих лікарень устатковані найсучаснішим обладнанням для порятунку і догляду за новонародженими.

"Это аппараты искусственной вентиляции легких, инкубаторы, реанимационные столики, мониторы жизненно важных функций и еще огромное множество другого оборудования, которое помогает деткам выжить и расти здоровыми", - говорить Світлана Гавриленко, менеджер проекту "Колиски надії" Фонду Віктора Пінчука.

14 листопада Фонд відкриє 34 центр "Колиски надії" у Львові.