В Германии эвакуируют почти 2 тысячи человек [ Редактировать ]
В немецком городе Штадтберген около 1,9 тысячи жителей должны эвакуировать из-за авиабомбы времен Второй мировой войны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Augsburger Allgemeine.
Эксперты по взрывчатым веществам исследовали бомбу времен Второй мировой войны утром. Соответственно, это американская авиабомба весом 250 килограммов.
Как отмечается, бомба была найдена во время строительных работ. Местность строительства расположена в середине жилой зоны, где расположены главным образом одноэтажные дома. Чтобы разрядить бомбу необходимо, чтобы примерно 1,9 тыс. человек покинули свои здания, для уменьшения рисков.
В настоящее время не существует острой угрозы взрыва для местных жителей - отметил представитель местной полиции. Однако администрация города Штадтберген, находится в тесном взаимодействии с саперами, полицией и пожарными.
Ранее массовая эвакуация произошла в центре Днепра.
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