О консервах говорят, что они вызывают рак, содержат смертельно опасные тяжелые металлы и не имеют в составе ни одного полезного вещества. Издание "The Challenger" развеиваем эти мифы.

Миф № 1. Консервы - это то, что в банках

Верно лишь отчасти. В широком смысле под консервированными следует понимать любые продукты, обработанные с целью долгого хранения. Сюда входят и маринованные овощи, и варенье, и сало, и сушеные яблоки, и вяленая рыба, и копченая колбаса. В бытовом, впрочем, употреблении слово "консервы" закрепилось именно за продуктами, упакованными в герметичные банки и стерилизованными особым образом. С ними и связано большинство заблуждений. Есть еще пресервы - они тоже фасуются в герметичную упаковку, но не подвергаются стерилизации. К ним относится сгущенное молоко, соленая рыба и морепродукты, джемы и тому подобное.

Миф № 2. Консервы так долго хранятся из-за консервантов в составе

Как раз наоборот: при соблюдении технологии консерванты вообще не нужны. Несмотря на то что эти слова однокоренные, связь здесь иная. Во многие другие продукты добавляют консерванты, чтобы увеличить срок их годности, то есть чтобы придать им свойства консервов.

Миф № 3. В консервах содержится много опасных ингредиентов

В консервах действительно может содержаться большое количество вредных веществ, например соли. Потому часто консервированную пищу запрещают употреблять людям с проблемами сердечно-сосудистой и мочеполовой систем. Не стоит давать такие продукты и детям. Здоровому человеку, следящему за своим питанием, большое количество соли тоже, согласитесь, ни к чему. Кроме того, часто консервы содержат слишком много масла, это не очень полезно для сосудов и фигуры. Но при разумном подходе большого вреда такая еда не нанесет.

Миф № 4. В консервах нет полезных веществ

Технология изготовления консервов подразумевает использование высоких температур. Это приводит к разрушению витаминов. Но только частичному. Пустыми или бесполезными консервированные продукты не становятся.

Миф № 5. Консервы хранятся вечно

Многие думают, что если банка выглядит нормально, употреблять её содержимое можно и через 100 лет после срока годности, указанного на упаковке. В принципе, при правильной технологии производства и хранения консервы и вправду могут пережить несколько поколений людей.

Но слепая вера в этот миф может сделать консервы смертельно опасными. Наверное, все знают, что из вздувшихся банок есть нельзя, это грозит ботулизмом. Это крайне тяжелое инфекционное заболевание, которое может закончиться даже летальным исходом. Оно возникает из-за палочки Clostridium botulinum, которая выделяет смертельно опасные для человека ботулотоксины. Палочка проникает в организм с пищей или через повреждения кожи и вызывает тяжелейшее стремительное отравление. Если вовремя не распознать инфекцию и не начать адекватное лечение, человек может умереть.

Именно такая палочка часто размножается в консервах из-за нарушения технологии производства. К этому приводит недостаточная стерилизация продуктов и банок. Чаще возбудитель появляется в домашних консервах, чем в промышленных. Явные признаки того, что консервы заражены: вздувшаяся крышка, пузырьки воздуха и мутное содержимое. Такой продукт лучше сразу выбросить.

Но даже идеальная на вид банка может нести угрозу.

Читайте также о том, как очистить организм без вреда для здоровья.