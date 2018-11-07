При замораживании зелени важно придерживаться технологии, при которой все ценные витамины не пропадут зря. О самых полезных советах рассказали на Joinfo.ua.

Для начала отберите только сочную зелень. Проследите, чтобы в ней не было вялых или надгнивших веточек. При желании, смешайте разные травы или возьмите каждую по отдельности.

Свежую зелень нужно помыть и удалить остатки влаги бумажным полотенцем. Если этого не сделать, лишняя вода повлияет на качество заморозки.

После этого равномерно нарежьте зелень - желательно как можно мельче.

Для следующего шага вам понадобятся пищевые пакеты. Сложите нарезанные травы в пакет и выпустите воздух. Важно! Не сжимайте зелень и не набивайте плотно пакет.

Теперь зелень в пакете можно положить в морозилку.

Поскольку качество зелени зависит от скорости заморозки, расфасовывайте ее маленькими порциями. К тому же, потом будет удобнее использовать ее, и не нужно будет замораживать повторно из-за того, что не нужно было использовать все содержимое пакета.

Когда вам понадобится зелень, достаньте ее из холодильника и сразу используйте. Не нужно давать ей оттаять.

В морозилке такие продукты можно сберегать до года.

Используйте эти советы, и зимой ваши блюда будут иметь насыщенный вкус и приятный аромат. И в дополнение укроп, эстрагон, петрушка, шалфей и другие травы подарят вам свои витамины.

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