7 ноября: какой сегодня праздник [ Редактировать ]
7 ноября - 311-й день года в григорианском календаре. До конца года остается 54 дня.
Именины сегодня празднуют:
Афанасий
Значение: "Бессмертный"
Происхождение: Греческое имя. Украинская форма имени - Опанас.
Характер: Это прирожденный исследователь. С выражением лукавой простоты он, еще не умея ходить, вывернет все ящики, изучит все полки и шкафы. Во взрослой жизни может довольствоваться путешествиями и походами по барам и кафе, пересказывая друзьям истории из старых газет и журналов. Ему хорошо работать в туристическом бизнесе.
Валерий
Значение: "Богатый"
Происхождение: Имя является римским родовым, есть версия, что имя происходит от латинского слова "валео", что означает "быть здоровым". Есть другая форма имени - Валериан. Во Франции распространена форма - Валери.
Характер: Характер Валерия с раннего детства доставляет родителям много волнений. Валерий любит подвижные игры, с удовольствием бегает, лазает по деревьям. Для остроты ощущений он может перебежать дорогу перед близко идущей машиной, ночью отправиться в какое-нибудь глухое место в надежде встретить там привидение.
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