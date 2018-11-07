7 ноября - 311-й день года в григорианском календаре. До конца года остается 54 дня.

Именины сегодня празднуют:

Афанасий

Значение: "Бессмертный"

Происхождение: Греческое имя. Украинская форма имени - Опанас.

Характер: Это прирожденный исследователь. С выражением лукавой простоты он, еще не умея ходить, вывернет все ящики, изучит все полки и шкафы. Во взрослой жизни может довольствоваться путешествиями и походами по барам и кафе, пересказывая друзьям истории из старых газет и журналов. Ему хорошо работать в туристическом бизнесе.

Валерий

Значение: "Богатый"

Происхождение: Имя является римским родовым, есть версия, что имя происходит от латинского слова "валео", что означает "быть здоровым". Есть другая форма имени - Валериан. Во Франции распространена форма - Валери.

Характер: Характер Валерия с раннего детства доставляет родителям много волнений. Валерий любит подвижные игры, с удовольствием бегает, лазает по деревьям. Для остроты ощущений он может перебежать дорогу перед близко идущей машиной, ночью отправиться в какое-нибудь глухое место в надежде встретить там привидение.

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