Погода в Украине: в стране снова "бабье лето" [ Редактировать ]
Погода в Украине 7 ноября будет определяться антициклоном, который не пускает на территорию нашей страны атмосферные фронты циклона, несущие похолодание. В ближайшие сутки синоптическая ситуация почти не изменится, передает Укргидрометцентр.
Во всех областях Украины будет ясно и без осадков. Температура в большинстве областей останется выше климатической нормы для начала ноября.
На западе Украины будет ясно. Температура воздуха ночью +3…+5 градусов, днем +11…+13 градусов.
В Карпатах осадков не будет. Температура ночью +4…+6 градусов, днем +15…+17 градусов.
На севере Украины осадков не прогнозируют. Температура воздуха ночью −1…+1 градусов, днем +7…+9 градусов.
В центре Украины будет ясно. Температура воздуха ночью −1…+1 градусов, днем +7…+9 градусов.
На востоке Украины будет ясная погода. Температура воздуха ночью 0…+2 градуса, днем +6…+8 градусов.
На юге Украины будет ясно. Температура воздуха ночью 0…+2 градуса, днем +7…+9 градусов.
Погода в Киеве 7 ноября будет солнечной и без осадков. Ночью и утром местами возможен туман. Ветер преимущественно юго-восточный 5−10 м/с. Температура ночью 0−2° тепла, днем 8−10°.
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