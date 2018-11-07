Убивство Катерини Гандзюк розслідуватиме тимчасова слідча комісія [ Редактировать ]
Убивство Катерини Гандзюк розслідуватиме тимчасова слідча комісія. За її створення - на вимогу активістів - напередодні проголосувала Верховна Рада. А ще, депутати викликали керівників силових відомств, щоб ті відзвітували про перебіг слідства щодо нападів на активістів.
За даними правоохоронців, спершу організатор злочину запропонував виконавцеві побити Катерину Гандзюк, за це пообіцяв 5 тисяч доларів. Згодом плани змінилися - і злочинці вирішили застосувати кислоту.
"Затримано організатора цього злочину, його двох посібників та безпосереднього виконавця, всі на жаль учасники АТО", - повідомив Сергій Князєв, керівник Національної поліції України.
"Якщо генпрокурор або представники МВС або СБУ не будуть давати інформацію і співпрацювати із ТСК - ця слідча комісія ні про що. Якщо представники більшості не прийдуть на засідання два рази - я не хочу бути "цапом відбувайлом", я вийду сюди і складу з себе повноваження", - заявив Борислав Береза, народний депутат, позафракційний.
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