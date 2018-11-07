Пожар на заводе по переработке тропических масел вблизи села Новые Беляры в Одесской области локализован и потушен.

"В 7:00 7 ноября подразделениями ГСЧС пожар ликвидирован на общей площади 1500 квадратных метров Жертв и пострадавших нет", - сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

Утечки вредных веществ не зафиксировано, уточнили в областном управлении ГСЧС.

Тушили пожар 134 спасатели с 24 единицами техники.

Пожар вспыхнул вечером 6 ноября на территории маслоперерабатывающего завода "Дельта Вилмар" возле села Новые Беляры.

В результате ЧП обрушились металлические конструкции перекрытия между первым и вторым этажами, кровли. Спасатели работали на расстоянии 15-25 метров от здания завода.