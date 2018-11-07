Масштабный пожар под Одессой удалось потушить (видео) [ Редактировать ]
Пожар на заводе по переработке тропических масел вблизи села Новые Беляры в Одесской области локализован и потушен.
"В 7:00 7 ноября подразделениями ГСЧС пожар ликвидирован на общей площади 1500 квадратных метров Жертв и пострадавших нет", - сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.
Утечки вредных веществ не зафиксировано, уточнили в областном управлении ГСЧС.
Тушили пожар 134 спасатели с 24 единицами техники.
Пожар вспыхнул вечером 6 ноября на территории маслоперерабатывающего завода "Дельта Вилмар" возле села Новые Беляры.
В результате ЧП обрушились металлические конструкции перекрытия между первым и вторым этажами, кровли. Спасатели работали на расстоянии 15-25 метров от здания завода.
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