На Донбасі не вщухають ворожі обстріли [ Редактировать ]
Один військовий був поранений попередньої доби на Донбасі. Російські окупанти 10 разів атакували оборонні укріплення Об'єднаних сил.
Із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї противник прицільно обстріляв позиції поблизу Кримського, Зайцевого, Пісків та Павлополя. А біля Красногорівки бив із потужних мінометів.
Українські війська відкривали вогонь у відповідь. За даними розвідки, двох бойовиків знищено, ще двох - поранено.
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