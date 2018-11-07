Контрабанда повітрям - на Буковині прикордонники упіймали одразу кілька мото-дельтапланів. За допомогою цих літальних апаратів, спритники переправляли до сусідньої Румунії цигарки. Чи спіймали самих пілотів і чому вони вдаються до таких правопорушень?

Цей мотодельтаплан прикордонники затримали місяць тому в одному з районів Чернівецької області. Літальний апарат мав саме переправити до сусідньої Румунії кілька ящиків із цигарками. Та побачивши прикордонників, пілот утік, прихопивши із собою "товар".

"З нашої сторони готується злітно-посадковий майданчик. Він може підсвічуватися аж до гірлянд для новорічних свят. Вони залітають на територію суміжної держави, опускаються на мінімальну висоту, скидають вантаж, розвертаються і повертаються на територію України", - розповідає Олег Вовк, начальник Чернівецького прикордонного загону.

За один політ контрабандисти переправляють до десятка таких ящиків. Працюють переважно вночі. Часто пілоти не мають ані досвіду, ані дозвільних документів - кажуть прикордонники. Мотодельтаплан оснащують спеціальними важелями:

"Це спеціальна підвіска, на яку встановлюються ящики з сигаретами. Ззаду є тут важіль, привод. Він тягне на себе важіль. І сигарети скидають вниз".

Лише останнім часом прикордонники виявили понад півсотні літальних апаратів, однак упіймати їх - практично неможливо. Немає спеціалізованого обладнання.

"Це маленькі літальні апарати - по технічним характеристикам локатор їх не може бачити. Висоти, на яких вони літають - це наднизькі польоти. Вони не дозволяють бачити їх", - говорить Юрій Кізлик, старший диспетчер аеропорту.

Такі польоти контрабандисти зазвичай планують одночасно з рейсами інших літаків або потягів, щоб замаскувати шум. Утім, якщо дельтаплан таки упіймають і пілот при цьому не втече, у кращому разі порушникам загрожує лише невеликий штраф.

"Потрібно провести ряд слідчих дій, встановити належність літального апарату, порушення - чи в нього був дозвіл на здійснення польотів і ряд інших процедур призначити, ряд експертиз і після цього - за погодженням з Прокуратурою - вже можемо повідомити особі про підозру", - говорить Сергій Бузумурга, начальник відділу слідчого управління ГУ НП у Чернівецькій області.

Окрім цигарок, на таких літальних апаратах переправляють навіть нелегалів, кажуть прикордонники. Такі дії хоч і приносять ділкам заробіток, та все ж небезпечні. Через брак знань і досвіду, пілоти часто потрапляють в аварії. І навіть - зі смертельними наслідками.