Утром 7 ноября на дорогах во всех районах Киева образовались пробки. Также движение затруднено на всех мостах, кроме Северного.

В частности, на правом берегу, пробки наблюдаются в районе Шулявского путепровода, станции метро "Академгородок", улице Елены Телиги, проспекте Победы, на Подоле, в центре - в районе Крещатика и правительственного квартала, на Нивках - на улице Щербаковского, о чем свидетельствуют данные сервиса Google Maps.

На левом берегу - на Березняках, Позняках, в районе станции метро "Бориспольская", на Троещине - на проспекте Владимира Маяковского в сторону улицы Милославской.

Ситуация также осложнена тем, что центр Киева перекрыли протестующие "евробляхеры".