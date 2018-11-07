Пробки в Киеве парализовали движение (карта) [ Редактировать ]
Утром 7 ноября на дорогах во всех районах Киева образовались пробки. Также движение затруднено на всех мостах, кроме Северного.
В частности, на правом берегу, пробки наблюдаются в районе Шулявского путепровода, станции метро "Академгородок", улице Елены Телиги, проспекте Победы, на Подоле, в центре - в районе Крещатика и правительственного квартала, на Нивках - на улице Щербаковского, о чем свидетельствуют данные сервиса Google Maps.
На левом берегу - на Березняках, Позняках, в районе станции метро "Бориспольская", на Троещине - на проспекте Владимира Маяковского в сторону улицы Милославской.
Ситуация также осложнена тем, что центр Киева перекрыли протестующие "евробляхеры".
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