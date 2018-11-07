6 ноября в Конотопе около 18:00 в дежурную часть полиции обратилась женщина и сообщила о краже автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в области.

Так, около 18:00 в дежурную часть полиции обратилась 64-летняя женщина и сообщила, что из гаража украли автомобиль "ВАЗ 21099". Когда именно украли машину, она не объяснила, ведь о ее исчезновении ей сообщил сосед, который заметил пустой открытый гараж заявительницы.

Как оказалось, автомобиль угнал 19-летний подросток. Более того, свой первый уголовный опыт снял на видео и выложил в Интернет.

"С целью разоблачения злоумышленников, работники полиции разработали целый комплекс розыскных мероприятий, - комментирует Богдан Войцеховский, начальник Конотопского отдела полиции. - Мы немедленно ввели в действие план-перехват и перекрыли все основные выезды в города. Опросили соседей и возможных свидетелей. И в результате принятых оперативно-розыскных мероприятий, через несколько часов установили личность злоумышленника, которого задержали на окраине города".

19-летний ранее судимый местный житель признался, что авто похитил, чтобы покататься и в дальнейшем его продать. А чтобы похвастаться этим перед своими сверстниками, снял видеоролик для тех, кто захочет последовать его примеру, который сразу разместил во всемирной сети.

Сейчас в отношении парня решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Действия парня следствие расценило как незаконное завладение транспортным средством по ч. 2 ст. 289 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает до восьми лет заключения. Кроме того, руководство ГУНП области приняло решение поощрить сотрудников полиции, участвовавших в раскрытии и задержании этого дерзкого злоумышленника. А работники полиции обращаются к молодым людям, которые могли видеть размещенный видеоролик, прежде чем решиться на подобный поступок, советуем задуматься о его последствиях. Ведь повторение изложенного "видео урока" непоправимо может навредить вашему будущему.

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