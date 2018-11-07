Урядовий квартал - в облозі. Власники автомобілів з євро-номерами вийшли на акцію. Вони закликають депутатів ухвалили законопроекти, які знижують акциз на розмитнення машин. Також вимагають звільнення голови Державної служби з безпеки на транспорті.

Через проведення акції - правоохоронці посилили роботу в центрі столиці. Для забезпечення порядку залучили додаткові наряди поліції та Національної гвардії.