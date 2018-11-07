Власники "євроблях" взяли в облогу урядовий квартал (відео) [ Редактировать ]
Урядовий квартал - в облозі. Власники автомобілів з євро-номерами вийшли на акцію. Вони закликають депутатів ухвалили законопроекти, які знижують акциз на розмитнення машин. Також вимагають звільнення голови Державної служби з безпеки на транспорті.
Через проведення акції - правоохоронці посилили роботу в центрі столиці. Для забезпечення порядку залучили додаткові наряди поліції та Національної гвардії.
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