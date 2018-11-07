Вбивство Катерини Гандзюк розслідуватиме тимчасова слідча комісія. За її створення - на вимогу активістів - напередодні проголосувала Верховна Рада.

А ще - депутати викликали керівників силових відомств, щоб ті відзвітували про перебіг слідства щодо нападів на активістів.

За даними правоохоронців, спершу організатор злочину запропонував виконавцеві побити Катерину Гандзюк, за це пообіцяв 5 тисяч доларів. Згодом плани змінилися - і нападники вирішили застосувати кислоту.