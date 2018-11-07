Тимчасова слідча комісія розслідуватиме вбивство Катерини Гандзюк [ Редактировать ]
Вбивство Катерини Гандзюк розслідуватиме тимчасова слідча комісія. За її створення - на вимогу активістів - напередодні проголосувала Верховна Рада.
А ще - депутати викликали керівників силових відомств, щоб ті відзвітували про перебіг слідства щодо нападів на активістів.
За даними правоохоронців, спершу організатор злочину запропонував виконавцеві побити Катерину Гандзюк, за це пообіцяв 5 тисяч доларів. Згодом плани змінилися - і нападники вирішили застосувати кислоту.
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