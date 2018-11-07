На ринку електричної енергії немає монополії, а активісті та популісти використовують розслідування та тиснуть на Антимонопольний комітет України. Про це пише енергетичний експерт Юрій Корольчук, коментуючи перенос розгляду справи про можливе порушення "ДТЕК Дніпроенерго", "ДТЕК Західенерго" і "ДТЕК Східенерго" законодавства про захист економічної конкуренції.

"Вибори близько. Але міфічна тема "Роттердам+" вже якось приїлася електорату і не викликає активної реакції у виборця.. Тому вчасно нагодилася інша популярна тема, про яку із 2015 року вже встигли підзабути. Напевно, на фоні нещадної експлуатації "роттердамського" питання відійшло на другий план іще на одне міфічне питання – про монополізм теплових електростанцій. Тема "монополізму" теплової генерації є близькою по цінностям, які сповідують борці із "Роттердамом плюс". Проте, не думаю, що мова іде про такі цінності як справедливість, братство і добробут народу. Радше, все як завжди банально і просто – бажання отримати владу".

Як зазначає експерт, ще в 2015 році голова АМКУ Юрій Терентьєв заявляв, що комітет не розглядає теплову генерацію як окремий ринок, однак формально справу все таки довелося відкрити. Однак на ринку електричної енергії немає монополії, оскільки ні одна компанія-учасник ринку не має реальної ринкової влади. "Раніше в АМКУ констатували, що ринок генерації електроенергії є дійсно концентрованим і на ньому присутні великі продавці такі як "Енергоатом" і "ДТЕК", і є також покупець підприємство "Енергоринок" з часткою 100%. Але! Усі ці компанії не мають реальної ринкової влади і, відповідно, не можуть диктувати свої умови на ринку. Це пов’язано з тим, що діяльність компаній чітко регулюється: є типові договори і ліцензійні умови, обсяги визначаються балансами, тарифи встановлює НКРЕКП, а ціни - правила Оптового ринку електроенергії. Тому заяви про те, що теплові електростанції компанії "ДТЕК" є монополістом - не більше, ніж відсутність знань, розуміння роботи енергоринку і, звичайно, банальне бажання перед виборами набрати трохи балів популізму", - підкреслив він.

Юрій Корольчук також зазначив, що не сумнівається у подальшому тиску на АМКУ. "Не сумніваюсь, що АМКУ "обсядуть" з усіх боків як голуби електричні стовпи – якщо не політики-популісти, так активісти-популісти. І будуть вимагати "своєї" справедливості. І тут вже політ фантазії є необмеженим. Від звичайного монополізму (який не любить усіма фібрами пересічний українець) до утиску зародків ліберального ринку електроенергії (який пересічний українець любить усіма фібрами, але нічого у тому не розуміється)".

Нагадаємо, що в 2015 році Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКУ) звернулася до Антимонопольного комітету України з вимогою розслідувати ознаки монопольного (домінуючого) становища групи ДТЕК ("ДТЕК Західенерго", "ДПЕК Дніпроенерго", "ДТЕК Східенерго ") на ринку генерації електроенергії.

Голова АМКУ Юрій Терентьєв раніше заявляв про політизацію розслідування справи про можливе зловживання монопольним (домінуючим) становищем групи ДТЕК на ринку виробництва електроенергії. "Проблема справи ДТЕК в його зайвої політизованості в самому початку. Зараз, після трьох років розслідування, ми бачимо, що ні НКРЕКУ, ні" Укренерго "не в змозі обгрунтувати зловживання ДТЕК".