Ожил и заплакал: рыбак вытащил из океана "фарфоровую куклу" [ Редактировать ]
Гас Хатт рыбачил на пляже Матата, Новая Зеландия, когда увидел в воде куклу, которую решил вытащить. Но, когда он выловил находку из воды, та запищала и оказалась настоящим ребенком. 18-месячный мальчик сбежал из палатки родителей, пишет The Sun.
Гас рассказал, что обычно рыбачит в другом месте неподалеку, но в этот день решил сменить локацию. И тем самым спас жизнь попавшему в беду малышу. Сначала он принял его за куклу - ребенок был неподвижен и не подавал признаков жизни. Даже когда мужчина его схватил, он не сразу понял, в чем дело.
"Когда он проплывал мимо, я думал, что это просто кукла. Я потянулся и схватил его за руку, но даже тогда все еще думал, что это просто кукла", - рассказал Хатт.
Только когда малыш захныкал, рыбак осознал, что перед ним настоящий живой мальчик. Гас сообщил о происшествии руководству лагеря отдыха, и его жена Сью побежала разыскивать родителей малыша.
"Его лицо было словно из фарфора, его обрамляли короткие мокрые волосы. Но потом он запищал, и я подумал: "Боже, это живой ребенок", - поделился рыбак.
Мама малыша Джессика Уайт была в шоке, когда ее разбудили, чтобы сообщить страшную новость. Сначала женщина даже подумала, что это злая шутка. Но потом в ужасе побежала к малышу, который был холодным и с фиолетовой кожей.
Мать не давала ему уснуть до прибытия медиков, которым удалось спасти ребенка. Она сердечно поблагодарила Гаса за спасение сына.
Ранее мы рассказывали о том, как Apple Watch спасли мужчину от смерти.
по теме
Мать напоила ребенка "вином" и оказалась под угрозой смерти
В Шотландии после публикации юмористического видео женщина начала получать угрозы смерти
Протест відчаю у Делі: що вимагають індійські школярі?
Життя майбутніх поколінь залежить від нинішніх політичних рішень влади Індії
В Іраку знайшли масові поховання цивільного населення
У період від червня до грудня 2014 ісламісти знищили близько 33 тисяч цивільних - у цей час бойовики захопили контроль над третиною території країни, де запровадили закони шаріату
Сестра "одолжила" невесте руку и стала знаменитой (фото)
Жительница Мельбурна прославилась в сети "одолжив" сестре руку для фото
"Колиски надії": завдяки Фонду Віктора Пінчука пологові заклади України забезпечили новітнім обладнанням
Завдяки всеукраїнському проекту "Колиски надії" Фонду Віктора Пінчука, 33 центри на базі державних пологових закладів та дитячих лікарень устатковані найсучаснішим обладнанням для порятунку і догляду за новонародженими