Президент Украины Петр Порошенко, комментируя промежуточные выборы в американский Конгресс, заявил о твердой двухпартийной поддержке Украины в США.

"Пользуясь случаем, узнав, сколько внимания уделено промежуточным выборам в Конгресс в США, хотел бы четко отметить, что мы очень высоко ценим твердую двухпартийную поддержку Украины в Соединенных Штатах - и в палате представителей, где большинство взяли демократы, и в Сенате, где большинство взяли республиканцы, и в Администрации, и в Белом доме", - сказал, выступая в Дипломатической Академии в Киеве 7 ноября, передает УНН.

На промежуточных выборах в США представителям Республиканской партии удалась сохранять большинство в Сенате.

Демократическая партия в свою очередь получила большинство в Палате представителей.