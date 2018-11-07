Порошенко прокомментировал выборы в США [ Редактировать ]
Президент Украины Петр Порошенко, комментируя промежуточные выборы в американский Конгресс, заявил о твердой двухпартийной поддержке Украины в США.
"Пользуясь случаем, узнав, сколько внимания уделено промежуточным выборам в Конгресс в США, хотел бы четко отметить, что мы очень высоко ценим твердую двухпартийную поддержку Украины в Соединенных Штатах - и в палате представителей, где большинство взяли демократы, и в Сенате, где большинство взяли республиканцы, и в Администрации, и в Белом доме", - сказал, выступая в Дипломатической Академии в Киеве 7 ноября, передает УНН.
На промежуточных выборах в США представителям Республиканской партии удалась сохранять большинство в Сенате.
Демократическая партия в свою очередь получила большинство в Палате представителей.
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