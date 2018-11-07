В киевском ресторане у бизнесмена украли 100 тысяч [ Редактировать ]
В центре Киева в ресторане на улице Большая Васильковская у бизнесмена украли 100 тысяч гривен.
Злоумышленники работали дуэтом: один из мужчин подошел к столику пострадавшего со спины и, прикрывшись пиджаком, забрал его сумку, достал деньги и положил их в сумку товарища, который ждал за соседним столиком, рассказали в пресс-службе Нацполиции Киева.
Затем ловкач вернул пустую сумку посетителя на место и начал отвлекать персонал ресторана вопросами, чтобы его сообщник с похищенными деньгами смог покинуть помещение.
Правоохранители задержали подозреваемых, провели обыск и изъяли у них более 100 тысяч гривен, принадлежащих 31-летнему предпринимателю.
Задержанные - иностранцы, 1980 и 1981 года рождения. Начато уголовное производство по статье "Кража".
Ранее в гостинице Киева ограбили номер иностранца.
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