Джеймс Кларк, выпускник Массачусетского технологического института, заявил, что с помощью лазерной технологии на Земле можно создать "маяк", заметный на расстоянии 20 тысяч световых лет. По его словам, маяк сможет привлечь внимание инопланетных астрономов, если те существуют. Об этом сообщает Phys.org.

Для своей разработки Кларк предложил использовать лазер мощностью 1-2 мегаватт и телескоп, диаметр основного зеркала которого составляет 30-45 метров. В результате можно будет создать луч инфракрасного света, который будет достаточно сильным для того, чтобы выделяться на фоне энергии Солнца.

По мнению ученого, этот луч может быть замечен инопланетными астрономами, которые занимаются изучением нашего региона Млечного Пути, особенно, если они находятся в ближайших системах, например, на планетах, которые вращаются вокруг Проксимы Центавра. Кларк подчеркивает, что если этот лазер будет замечен инопланетными астрономами, они могут использовать такую же технологию для того, чтобы связаться с жителями Земли.

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