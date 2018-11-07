В НАТО резко предупредили насчет гибридных атак [ Редактировать ]
Североатлантический Альянс заставит заплатить высокую цену любого агрессора, который попытается осуществлять гибридные атаки, заявил помощник генерального секретаря НАТО по вопросам новых вызовов безопасности Антонио Миссироли.
"Мы успешно предотвратили ряд гибридных атак, и мы также были способны выявить модели дезинформационной кампании, что позволило нам противодействовать пропаганде оперативно и более эффективно", - подчеркнул Миссироли на международной конференции "Уроки гибридного десятилетия: что нужно знать для успешного движения вперед" в Киеве 7 ноября, передает УНИАН.
Также он сказал, что виновные в совершении атак были названы, учитывая отравление Сергея и Юлии Скрипалей в британском Солсбери или российскую попытку осуществить хакерский взлом ресурсов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).
"Это не удержит и не заставит агрессора прекратить применять гибридные методы, но это может продемонстрировать, что за такие действия придется заплатить", - отметил Миссироли.
В этой связи он сказал, что нападающий больше не может рассчитывать на сохранение анонимности, чтобы скрыть свои гибридные действия, а Альянс будет применять контрмеры.
Он напомнил, что на последнем саммите НАТО, который состоялся в Брюсселе в июле, лидеры стран-членов Альянса заявили, что гибридные атаки могут стать "пусковым крючком" для применения 5 статьи Североатлантического договора, когда нападение на одного союзника будет считаться нападением на весь Альянс.
"Я не могу думать о более твердом сигнале для потенциального агрессора. Вы можете попытаться осуществить гибридную атаку, но вы должны быть готовы заплатить очень высокую цену", - подчеркнул он.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг выступил за диалог с Россией.
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