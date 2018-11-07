В Донецк стягивают танки и тяжелую артиллерию [ Редактировать ]
Боевики стягивают в оккупированный Донецк танки и тяжелую артиллерию.
Таким образом боевики готовятся к незаконным "выборам" на оккупированной части Донбасса, передает пресс-служба штаба Операции Объединенных сил (ООС) в Facebook.
Об этом заявляет Украинская сторона в Общем центре по контролю и координации вопросов прекращения огня (СЦКК) и стабилизации линии разграничения сторон.
В СЦКК отмечают, что в отчете специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, опубликованном 6 ноября, сообщается об очередных фактах размещения боевиками военной техники в зоне безопасности на оккупированных территориях.
Так, 3 ноября в Донецке беспилотник миссии зафиксировал 27 танков Т-72, две 122 мм самоходных гаубицы 2С1 "Гвоздика", одну 152 мм самоходную гаубицу 2С19 "Мста-С", 32 единицы БМП и 6 бронетранспортеров.
"Сосредоточивать в городе такое количество тяжелой бронетехники, с артиллерией в придачу, оккупантам понадобилось не иначе как для обеспечения" свободного волеизъявления граждан ДНР "во время недолгих псевдовыборы, которые, по указанию Москвы, там собираются устроить 11 ноября", - сообщает украинская сторона СЦКК .
"По официальному заявлению Трехсторонней контактной группы, эти "выборы" не соответствуют ни букве, ни духу Минских договоренностей", говорится в сообщении.
Тем временем украинские военные оборудуют блиндажи на передовой.
по теме
На Донбасі снайпери б'ють по позиціям ЗСУ
До подій на фронті, минулої доби там загинув наш військовий, четверо поранені. 18 разів бойовики відкривали вогонь по позиціях українських бійців. Армійці атакували у відповідь. За даними розвідки, трьох бойовиків знищено, чотирьох - поранено
На Донбассе боевики роют траншеи между жилыми домами
Наблюдатели ОБСЕ на Донбассе обнаружили новые траншеи боевиков между жилыми домами
На Луганщині сапери розміновують території поблизу військових частин
Військові інженери готуються перевірити одну з ґрунтових доріг у Луганській області поблизу військової частини. Обабіч можуть залишатися старі міни, встановлені ще на початку війни. Крім того, з'явилися нові, замасковані диверсантами
Боевики заняли территории под Горловкой
Боевики продвинули вперед свои позиции в районе Горловки Донецкой области
На Донбассе обнаружили ракетный комплекс боевиков (видео)
Представители ОБСЕ обнаружили на Донбассе зенитный ракетный комплекс (ЗРК) "Оса"
На Маріупольському напрямку бойовики били з мінометів
До подій на фронті. 14 разів бойовики обстрілювали позиції українського війська на Донбасі. Втрат серед наших захисників немає, поранених також. Найактивнішим ворог був на Маріупольському напрямку - там окупанти били з потужних мінометів біля Павлополя