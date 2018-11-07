Боевики стягивают в оккупированный Донецк танки и тяжелую артиллерию.

Таким образом боевики готовятся к незаконным "выборам" на оккупированной части Донбасса, передает пресс-служба штаба Операции Объединенных сил (ООС) в Facebook.

Об этом заявляет Украинская сторона в Общем центре по контролю и координации вопросов прекращения огня (СЦКК) и стабилизации линии разграничения сторон.

В СЦКК отмечают, что в отчете специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, опубликованном 6 ноября, сообщается об очередных фактах размещения боевиками военной техники в зоне безопасности на оккупированных территориях.

Так, 3 ноября в Донецке беспилотник миссии зафиксировал 27 танков Т-72, ​​две 122 мм самоходных гаубицы 2С1 "Гвоздика", одну 152 мм самоходную гаубицу 2С19 "Мста-С", 32 единицы БМП и 6 бронетранспортеров.

"Сосредоточивать в городе такое количество тяжелой бронетехники, с артиллерией в придачу, оккупантам понадобилось не иначе как для обеспечения" свободного волеизъявления граждан ДНР "во время недолгих псевдовыборы, которые, по указанию Москвы, там собираются устроить 11 ноября", - сообщает украинская сторона СЦКК .

"По официальному заявлению Трехсторонней контактной группы, эти "выборы" не соответствуют ни букве, ни духу Минских договоренностей", говорится в сообщении.

Тем временем украинские военные оборудуют блиндажи на передовой.