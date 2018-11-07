Генпрокурор Юрий Луценко передал президенту Украины Петру Порошенко заявление об отставке. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

О факте передачи заявления Луценко сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

Ранее мы писали о том, что 6 ноября Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил с трибуны Верховной Рады, что подает заявление об отставке.