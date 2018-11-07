Употребления алкоголя: медики назвали идеальную формулу [ Редактировать ]
Медики из Британии раскрыли несколько правил, которых стоит придерживаться при употреблении алкоголя. О них пишет Daily Mail.
Первое - нельзя пить ежедневно, должно быть "окно".
Второе - нельзя выходить за рамки допустимой дневной дозы. Особенно важно выдерживать "паузы трезвости" людям в возрасте от 40 лет.
"Даже один безалкогольный день в неделю даст шанс организму очиститься", - подчеркивают медики.
Таким образом, эксперты посоветовали выпивать не более 14 порций спиртных напитков в неделю.
По расчетам британских специалистов, 14 порций алкоголя - это шесть пинт (1 пинта = 0,56 л) пива крепостью 4%, или шесть бокалов вина объемом 175 мл, или 14 стопок объемом 25 мл крепких, 40-градусных напитков.
В то же время, исследователи подчеркнули, что регулярное употребление алкоголя провоцирует проблемы со сном, развитие гипертонии и повышенную склонность к раку.
Ранее мы писали о том, что алкоголь "стирает" плохие воспоминания.
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