В Киеве построят систему автоматической фиксации нарушений за частные средства [ Редактировать ]
В Киеве построят систему автоматической фото- и видео-фиксации нарушений Правил дорожного движения (ПДД) на условиях государственно-частного партнерства (ГЧП). Инициатором проекта выступил ООО "Безпечні Дороги України".
Автоматическая система фиксации нарушений (АСФН) работает следующим образом. Устройства автоматически фиксируют превышение скорости и отправляют данные через защищенный канал связи в городской дата-центр МВД/Национальной полиции, где они проходят первичную обработку на предмет ошибки и качества фотографий, сообщает "Экономическая правда".
Сотрудники Национальной полиции проводят валидацию полученной информации о факте правонарушения, устанавливают личность нарушителя ПДД и накладывают соответствующие штрафные санкции.
Система полностью защищена от вмешательства третий лиц, а все файлы хранятся в городском дата-центре и дата-центре МВД/Национальной полиции. На основе полученных данных формируют штрафные квитанции, которые и отправляют владельцам транспортных средств. После получения "письма счастья" получатель может обжаловать решение инспектора в суде.
Стоимость реализации проекта в Киеве ориентировочно составит $23,7 млн. Средства, которые планируют привлечь частным партнером по договору в рамках ГЧП, включают расходы на установку камер и аппаратно-программного комплекса. В целом, в Киеве установят 350 стационарных комплексов и 50 мобильных комплексов.
"В Киеве построят систему автоматической фиксации нарушений без использования и капли бюджетной гривны", - заявил директор "Безпечні дороги України" Денис Олексюк.
По его словам, Киев стал первым городом Украины, где рассматривают реализацию проекта по созданию системы фиксации нарушений в сфере обеспечения безопасности в автоматическом режиме и на условиях ГЧП.
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