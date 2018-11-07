В среду, 7 ноября, в Мелитополе Запорожской области произошла перестрелка. Об этом сообщает Gazeta.zp.ua.

Инцидент произошел накануне вечером. Местные общественники заметили недалеко от автовокзала действующее игорное заведение.

Активисты вызвали полицию. Однако на них тут же напали люди с битами и в масках. Во время потасовки прозвучали звуки выстрелов, - говорится в сообщении.

На данный момент неизвестно, есть ли пострадавшие.

Ранее мы писали о том, что житель Мелитополя открыл стрельбу с балкона многоэтажки.