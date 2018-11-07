Біля Пісків і Павлополя бойовики вели вогонь з кулеметів [ Редактировать ]
Один військовий поранений попередньої доби на Донбасі. Російські окупанти 10 разів атакували оборонні укріплення Об'єднаних сил. На Луганському напрямку ворог провокував українських бійців поблизу Зайцевого та Кримського.
Із гранатометів та великокаліберних кулеметів противник прицільно обстрілював позиції ЗСУ в районі Пісків і Павлополя. А біля Красногорівки бив із потужних мінометів.
Армійці вели вогонь у відповідь двох бойовиків знищено, ще двох поранено. Від початку доби противник вже кілька разів обстріляв захисників Павлополя.
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