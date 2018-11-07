Українці закликали призупинити дію Нацпереліку ліків [ Редактировать ]
Призупинити Національний перелік ліків вимагають українські пацієнтські організації. Відповідну петицію до Президента зареєстрували сьогодні.
Автори звернення вважають, що Нацперелік медикаментів, що закуповують державним коштом не покриває реальних потреб людей.
Більше того в окремих випадках навіть блокує придбання препаратів, які раніше закуповували за рахунох місцевих бюджетів. Це стосується органних, або ж рідкісних, захворювань. Наприклад, хворі на муковісцедоз із 90 найменувань необхідних ліків - отримують лише 5.
"Найбільшу шкоду для наших пацієнтів ми бачимо в тому, що на регіональних рівнях наші пацієнти не можуть утримувати лікування, через те що є постанова Кабміну 180, де зазначено, що будь-які ліки поза національним переліком можуть закуповуватися тільки після задоволення повністю потреби, яка є в Нацпереліку. Національний перелік лікарських засобів має бути перерахований і доопрацьований. Це те, про що ми сьогодні наполягаємо і вимагаємо", - говорить Тетяна Кулеша, голова ради громадської спілки "Орфанні захворювання України".
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