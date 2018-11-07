Парламентський Комітет з питань промислової політики та підприємництва одноголосно підтримав прийняття у повторному першому читанні за основу законопроекту № 6671-д про безкоштовне приєднання до інженерних мереж. Про це повідомив Голова Комітету Віктор Галасюк.

"Революційний інвестиційний та антикорупційний закон. За оцінками експертів, він збільшить ВВП мінімум на 1% на рік! Саме тому його підтримують Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, Український союз промисловців і підприємців (УСПП), Федерація роботодавців України, Торгово-промислова палата Україн, Американська торговельн, Українська Бізнес Асоціація, Офіс ефективного регулювання, Програма USAID "Лідерство в економічному врядуванні", Конфедерація будівельників, Ліга оборонних підприємств та ще з десяток профільних асоціацій", - зазначив нардеп.

Як повідомлялось раніше, за новою моделлю, монополіст або надає інвестору готову "точку приєднання" безкоштовно, або гарантовано компенсує інвестору витрати на будівництво інфраструктури за наданими йому технічними умовами. Окрім нової економічної моделі приєднання до інфраструктури законопроект № 6671-д передбачає також відкритість технічної документації монополістів щодо стану мереж, вільних потужностей, конкурентність підготовки технічних умов, а також чіткі покрокові процедури взаємодії монополістів з інвесторами та жорсткі санкції за їх порушення.

Прийняття цього закону суттєво підвищить реальну інвестиційну привабливість України та прибере один з головних інвестиційних бар’єрів на вхід в українську економіку. Від нової моделі виграють всі: інвестори - через економію капітальних видатків, суб'єкти природних монополій - через збільшення обсягів споживання, територіальні громади - через інвестиції та податки, держава - через розвиток економіки та фінансову стабільність.

В.Галасюк закликав парламент і особисто Голову ВР Андрія Парубія дослухатись до тих, хто інвестує в Україну, створює робочі місця і сплачує податки та якомога швидше прийняти цей важливий закон.