Дива не сталося. За результатами вчорашніх виборів, партія Дональда Трампа втратила повний контроль над Конгресом США - противники президента, демократи, тепер в більшості в нижній палаті. Що це означає для країни? Дмитро Анопченко розповість.

Цілу ніч Америка рахувала голоси - зібравши активістів виборчих кампаній біля великих екранів і запропонувавши міцні напої, щоб заспокоїти нерви. А понервувати справді довелося, адже розрив між кандидатами від владної команди та їхніми противниками часто мінімальний. Наприклад, нинішній губернатор Флориди Рік Скотт - людина дуже близька до Трампа - пройшов у Сенат з перевагою лише в 4 десятих відсотка.

Верхня палата в підсумку залишилася за республіканцями, а отже, з мріями про імпічмент ворогам президента можна попрощатися, а команді Трампа буде легше проводити через Конгрес призначення на високі посади в країні.

Зате в нижній палаті - Палаті представників - демократи впевнено зібрали більшість. Їм потрібно було щонайменше 218 голосів, а на цей момент за офіційними підрахунками вже є 219 і це частину бюлетенів ще не опрацювали.

А ось як тлумачити ці результати - думки політиків і ЗМІ розділилися. Твіттер Дональда Трампа сповнений хвалебних повідомлень, мовляв, "грандіозний успіх", "отримав сотні привітань", а всі, хто недооцінив масштаб перемоги, - "повинні пам'ятати про два слова - fake news.

А штабах демократів із цих слів сміються - мовляв, який успіх? Якщо в партії не приховують своїх планів торпедувати ініціативи Білого дому. За фінансові питання саме нижня палата переважно відповідає - і на стіну з Мексикою або інші масштабні починання Трампа грошей ніхто не дасть. Більше того, організують десятки слідчих комісій, посилять тиск на адміністрацію - із прицілом на наступні президентські вибори.

"Ми вже зараз почнемо готувати команди та кандидатів. І збирати гроші - вже для наступних виборів, і не тільки до конгресу чи органів місцевої влади, а й найвищого рівня", - говорить Хав'єр Хернандез, прес-секретар демократичної партії Флориди.

І противникам, і прихильникам Трампа вигідно представляти сьогоднішні результати як винятково свою перемогу. Адже вже зараз, розім'явши м'язи, вони починають готуватися до ще однієї кампанії - президентських виборів 2020 року, де і пристрасті, і ставки - будуть значно серйозніші, ніж під час цих проміжних виборів.