Во Львове в маршрутке умерла женщина [ Редактировать ]
Во Львове в пригородной маршрутке умерла 60-летняя женщина. Об этом сообщает Захид.net.
"Женщина умерла в маршрутке №131, курсирующий по маршруту Рясное-Русское - King Cross Leopolis. Женщине внезапно стало плохо в маршрутке и она скончалась до приезда медиков", - говорится в сообщении.
Правоохранители, выяснили, что умершей является львовянка. Ее тело направят на судебно-медицинскую экспертизу.
Ранее мы писали о том, что в Запорожье дождь пошел прямо в маршрутке.
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