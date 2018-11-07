Во Львове в пригородной маршрутке умерла 60-летняя женщина. Об этом сообщает Захид.net.

"Женщина умерла в маршрутке №131, курсирующий по маршруту Рясное-Русское - King Cross Leopolis. Женщине внезапно стало плохо в маршрутке и она скончалась до приезда медиков", - говорится в сообщении.

Правоохранители, выяснили, что умершей является львовянка. Ее тело направят на судебно-медицинскую экспертизу.

Ранее мы писали о том, что в Запорожье дождь пошел прямо в маршрутке.